"Укрзалізниця" розгортає мережу мобільних укриттів по всій Україні
"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях: біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ.
"Вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном", – зазначили в компанії.
В УЗ нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
Нагадаємо:
5 травня близько 07:30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон.
На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.
Ще один з російських ударів - по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії.