Український переробник фруктів і ягід отримав кредит на нове обладнання

Компанія TBF Group, один з найбільших переробників фруктів, овочів та ягід у Європі, купить обладнання для зменшення енергозалежності.

Про це пише Latifundist.com.

Укргазбанк надав кредит у розмірі 5 млн євро, які підуть на встановлення сонячної електростанції потужністю 3,7 МВт та когенераційної установки на 4,3 МВт, що дозволить підприємству повністю забезпечити себе електричною та тепловою енергією;

Також кошти підуть придбання сучасного сушильного комплексу (1,5 т/год), який вироблятиме сухий жмих для подальшого використання у виробництві пелет, кормів для тварин та інших продуктів.

Цей проєкт має допомогти компанії зробити виробництво ефективнішим та перейти на безвідходні технології, говориться у повідомленні.

TBF Group виробляє соки, потужності заводів компанії – 220 тис. тон на рік. Компанія має власні садові угіддя, 7 заводів з переробки фруктів та овочів в Україні, Польщі та Молдові, до складу компанії також входять транспортно-логістична та інженерна компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Найбільше українських заморожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати. Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані.

Раніше повідомлялося, що оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.

Також повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.