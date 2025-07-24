Імпорт овочів в Україну перевищує експорт – асоціація

Оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.

Про це в інтерв’ю Центру економічної стратегії повідомив Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА), пише EastFruit.

"Україна – нетто-імпортер овочів, не експортер, тому що в Україні високе споживання овочів і відносно невелике виробництво, тому Україна об’єктивно споживає все, що виростила сама", – зазначив Баштанник.

"Ті позиції, які в поточний рік не вродили, вона ще дотягує, доімпортовує: цибулю, картоплю. Я говорив про всі овочі відкритого ґрунту", – додав він.

Взимку свіжі овочі до України доводиться завозити, на той час собівартість овочів в Україні більша, ніж імпортних, каже він.

"У нас собівартість дуже висока через клімат і вартість енергоносіїв", – додав Баштанник.

Голова асоціації зазначив, що час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.

Це зумовлено погодними умовами, які вплинули не лише на Україну, а й на інші країни Європи, а також Туреччину, Узбекистан та інших. Водночас голова асоціації зауважив, що ціни також ростуть через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через проблеми з трудовими ресурсами.

Він також зазначив, що оскільки в країні наразі ще погано розвинуті потужності для довгострокового зберігання, що буде тиснути на виробників до швидшої реалізації продукції.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також раніше повідомлялося, що подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю. Продовжили зменшуватися ціни на томат, почали дешевшати солодкий перець та кабачок, дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста.

Раніше повідомлялося, що українські виробники відвантажували помідори за 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 14% менше, ніж тиждень тому. Причиною тенденції до зниження цін стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни.