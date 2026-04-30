"Ковальська" запустила на Львівщині новий завод

Група "Ковальська" запустила завод у Львівській області – нове підприємство випустило першу партію газобетону.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Ковальська".

"Новий завод групи "Ковальська" у Львівській області випустив першу товарну партію автоклавного газобетону. Продукція реалізовуватиметься в Україні та на експорт", – говориться у повідомленні.

На першому етапі завод випускає стінові блоки та U-блоки для зведення несучих конструкцій і перегородок, надалі виробничу лінійку планують розширити, додавши стінові панелі, панелі для підлог та перемички.

Загалом завод може виробляти близько 600 тис. куб. м газобетонних виробів на рік. З урахуванням логістики, на першому етапі продукцію заводу планують постачати до західних регіонів України, зокрема до Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської областей і Закарпаття.

Паралельно "Ковальська" формує експортний напрям постачання газобетонних виробів до сусідніх країн.

"Після втрати заводу в Новій Каховці ми принципово залишилися на ринку й у 2023 році розпочали нове будівництво, залучивши іноземні інвестиції", — зазначив генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Інвестиції в першу чергу виробництва перевищують €50 млн. Для фінансування закупівлі високотехнологічного обладнання компанія залучила кредит у розмірі €27 млн від Invest International через фонд Dutch Good Growth Fund.

Раніше повідомлялося, що компанія Karmel побудує у Хмельницькому завод з виробництва обладнання для виготовлення бетону – вона придбала земельну ділянку, на якій вже стартували земельні роботи.

Раніше повідомлялося, що велика європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області.

Верховний суд залишив у силі рішення Антимонопольного комітету України щодо придбання компанією CRH двох заводів, яке намагалася оскаржити компанія "Ковальська".