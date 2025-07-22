Фермери ініціювали створення першого на Сумщини сучасного овочесховища

Фермерське господарство "Здорово-смачно" разом з департаментом агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціювало створення у регіоні овочесховища на тисячу тонн.

Про це повідомила засновниця господарства "Здорово-смачно" Інна Пащенко, пише Agrotimes.ua.

"У Сумській області наразі немає жодної такої споруди. Заклади HoReCa та соціальної сфери в Сумах і Конотопі мають проблеми з тим, що не можуть швидко і в потрібній кількості придбати якісні овочі борщового набору. Зокрема, ці заклади стикаються з труднощами в логістиці, що призводить до дефіциту овочевих продуктів на локальному ринку, особливо взимку та навесні", – пояснила вона.

"Здорово-смачно" з банком землі 5 гектарів спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів та свіжих ягід у відкритому й закритому ґрунті. Для реалізації проєкту з будівництва овочесховища "Здорово-смачно" шукає інвесторів.

Нагадаємо:

Раніше тодішній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявляв, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. За його словами, через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.

Коваль також заявив, що для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.