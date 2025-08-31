Ціни на фрукти у супермаркетах коливаються – моніторинг

Моніторинг показує значні коливання вартості популярних фруктів провідних торговельних мережах України.

Про це пише сайт Inkorr.com.

"За даними актуального моніторингу цін від Мінфін станом на 31 серпня 2025 року, можна відзначити значні коливання вартості популярних фруктів у провідних торговельних мережах порівняно з показниками липня цього року", – говориться у повідомленні.

Середня ціна на українські яблука складає 60,96 гривень за кілограм, причому найнижча ціна в Novus (39,99 грн), чуть вища в Metro (41,50 грн) і значно вища в Megamarket (101,40 грн), повідомляє сайт.

Порівняно з липнем поточного року, коли ціна українських яблук становила 74,99 гривень, спостерігається зниження на понад 14 гривень за кілограм, зазначено у публікації.

Лимони в середньому продаються за 96,46 гривень за кілограм, де вартість у Novus (80,99 грн) нижча, ніж в Metro (93,50 грн) і Megamarket (114,90 грн). У липні ціни на лимони були вищими, середня вартість становила 117,89 гривень, що означає зниження цін на понад 21 гривню за кілограм.

Середня ціна на апельсини становить 102,15 гривень за кілограм, з можливістю придбання за меншою ціною в Auchan, але за дещо вищою в Megamarket. Преміум-апельсини коштують у середньому 104,45 гривень за кілограм, при цьому в Novus вони дорожчі, ніж в Auchan.

"У липні апельсини також були доступні за меншою ціною: звичайні за 83,36 гривень і преміум за 91,66 гривень за кілограм", – говориться у повідомленні.

У вересні 2025 року спостерігаються знижені ціни на українські яблука, лимони та апельсини в порівнянні з липнем того ж року. Найнижчі ціни зафіксовані в мережі Novus, а найвищі – в Megamarket.

Нагадаємо:

Згідно з інфляційним звітом Національного банку України, у останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу. Зазначається, що з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% (в еквіваленті євро), тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

Раніше повідомлялося, що яблука на ринку України на сьогоднішній день пропонують до продажу вдвічі дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період. Та низький попит на яблука та збільшення пропозиції яблук осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, змушують українських садівників вкотре знижувати відпускні ціни.

Також повідомлялося, що вітчизняні заклади громадського харчування у першому півріччі 2025 року зафіксували зростання виторгу на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.