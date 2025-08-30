Німеччина стала найбільшим покупцем українських заморожених овочів

У січні-липні 2025 року Україна експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн.

Про це пише моніторингова платформа EastFruit.

Найбільше українських заморожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

За даними Державної митної служби України, імпорт заморожених овочів у січні-липні склав 7,6 тис. тонн, на що було витрачено $10,1 млн, говориться у повідомленні.

Заморожені овочі протягом семи місяців 2025 року сама Україна купувала головним чином у Польщі (73,4%), Бельгії (14,1%) та Іспанії (3,5%).

EastFruit нагадує, що у 2024 році сталася історична подія: Україна, яка ще десять років тому практично не експортувала заморожену малину, вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту цієї ягоди, випередивши не лише Польщу, а й багаторічного лідера цього сегменту — Сербію.

"У 2024 календарному році, згідно з торговельною статистикою, експорт замороженої малини з України сягнув рекордних 65 тисяч тонн, продемонструвавши зростання на 34% за рік", – зазначено у повідомленні.

"Це був значно стрімкіший приріст, ніж у будь-якого іншого великого експортера. Загалом за останні три сезони обсяги експорту замороженої малини з України зросли більш ніж удвічі, тоді як Сербія зберегла свої показники на попередньому рівні, а Польща скоротила експорт на 24%", – пише EastFruit.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати. Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані.

Раніше повідомлялося, що оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.

Також повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.