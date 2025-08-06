Україна поки не почала відроджувати галузь переробки томатів – асоціація

З початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати.

Про це пише аналітично-моніторингова платформа EastFruit.

"Якщо ви звернете увагу, з початку війни досить відомі трикутнички з томатною пастою "Чумак" — якщо подивитись, хто там виробник, то це Італія. А "Чумак" — просто дистриб’ютор. У них вибору не було", — каже Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації.

"Якщо ви звернете увагу, з початку війни досить відомі трикутнички з томатною пастою "Чумак" — якщо подивитись, хто там виробник, то це Італія. А "Чумак" — просто дистриб’ютор. У них вибору не було", – нагадав Тарас Баштанник в інтерв’ю ЦЕС.

Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані, говориться у публікації.

Баштанник зазначає, що усі чотири переробні заводи були поблизу Каховки. "На одному з них товарного продукту цієї пасти було на $40 млн. Її вивезли, як кажуть, у Москву", – розповів президент асоціації. І додав, що йдеться не лише про переробні підприємства, а і про їхніх постачальників.

"Ціла індустрія була вибудувана: є величезні заводи, є величезні підприємства, які ці томати вирощують, комбайнами збирають і везуть", – сказав він.

"Є тисячі дрібних виробників, які теж вирощують ці томати відповідних сортів. Технології вже відпрацьовані десятиліттями. Це ж така велика система. Це непросто. І тут цього всього не стало", – зазначив Баштанник.

Теоретично відновити галузь переробки томатів можливо також на півдні України, вже в Одеській област. Але для цього потрібні дуже значні інвестиції, каже голова Української плодоовочевої асоціації.

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