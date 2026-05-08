Промвиробництво в Німеччині скорочується

У березні промислове виробництво в Німеччині несподівано скоротилося другий місяць поспіль, що посилило занепокоєння щодо найбільшої економіки Європи, яка зараз бореться з наслідками війни в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними німецького статистичного управління, опублікованими в п'ятницю, обсяг виробництва впав на 0,7% порівняно з лютим через скорочення виробництва в енергетиці та машинобудуванні.

Більшість економістів, опитаних Bloomberg, прогнозували зростання. Водночас експорт у березні зріс на 0,5%, а імпорт — на 5,1%, переважно завдяки товарам, що надходять з Китаю.

Хоча ці дані охоплюють перший місяць конфлікту на Близькому Сході, вони вказують на певну приховану слабкість ще до того, як повний вплив війни позначився на промисловості, при цьому енергоємні підприємства все ще демонструють зростання виробництва.

Вищі ціни на нафту та природний газ, а також постійна невизначеність щодо бойових дій, ймовірно, ще більше тиснули на бізнес у поточному кварталі.

Ці цифри з'явилися після оприлюднення у четвер даних, які показали, що у березні обсяг заводських замовлень зріс набагато більше, ніж очікувалося. Уряд пов'язав це зростання з ефектом випередження.

"Повторне зниження підтверджує загальну картину, згідно з якою промислове виробництво протягом останніх півтора року коливається в бічному тренді на низькому рівні", — зазначив у коментарі, надісланому електронною поштою, Йорг Кремер, головний економіст Commerzbank AG у Франкфурті.

Хоча економіка Німеччини зросла на 0,3% у першому кварталі, війна, схоже, стане випробуванням для обіцянки канцлера Фрідріха Мерца перетворити 2026 рік на "рік зростання", що посилить напругу між партнерами по коаліції.

У квітні Берлін знизив прогноз зростання на 2026 рік удвічі — до 0,5% — незважаючи на значне збільшення витрат на інфраструктуру та оборону.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль очікує, що зокрема через війну на Близькому Сході країна втратить 87,5 млрд євро податкових надхожень до 2030 року.