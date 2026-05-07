На Хмельниччині та Одещині з'являться нові індустріальні парки

Уряд додав до Реєстру індустріальних (промислових) парків "Меджибіж Інвест Парк" та "БІОІНДАСТПАРК".

Про це інформує Міністерство економіки.

Зокрема, індустріальний парк "Меджибіж Інвест Парк" розташований на території Меджибізької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Його площа становить 13,0055 гектара.

Концепція передбачає створення універсального промислового майданчика з фокусом на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості, а також переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції, зазначили у відомстві.

Крім того, на території Зеленогірської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області буде реалізовано індустріальний парк "БІОІНДАСТПАРК" площею 11,5136 гектара.

У межах проєкту планується розвиток підприємств у сферах харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів.

Обидва парки розвиватимуться за принципами циркулярної економіки з використанням сучасних технологій та екологічних виробничих рішень, підкреслили у Мінекономіки.

Зазначається, що загальний обсяг запланованих інвестицій у розвиток "Меджибіж Інвест Парк" становитиме близько 350 млн грн. Водночас у "БІОІНДАСТПАРК" ініціатор планує інвестувати орієнтовно 185 млн грн із додатковим залученням приватного фінансування та коштів учасників.

За даними відомства, зараз у Реєстрі індустріальних парків налічується 116 об'єктів. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи перебувало в процесі будівництва 37 промислових підприємств.

В індустріальному парку "ВінІндастрі" (м. Вінниця) завод Smart Line почав випуск фарбувальних камер для металообробної промисловості, інвестувавши у першу чергу заводу 46 млн грн.