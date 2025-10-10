Українським морським коридором транспортовано понад 146 мільйонів тонн вантажів

З початку роботи Українського морського коридору у серпні 2023 року у Одесі, Південному та Чорноморську перевантажили понад 146,5 млн т вантажів.

Про це розповів керівник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Назаренко.

З серпня 2023 року порти Великої Одеси перевалили понад 146,5 млн т вантажів та обробили 5596 суден. Зокрема, Одеський порт — 1528 суден, повідомив він.

У той же час від початку повномасштабної агресії пошкоджено або знищено понад 500 об’єктів портової інфраструктури, 116 цивільних суден, постраждали 157 цивільних осіб, а безпосередньо на території Одеського морського порту пошкоджено 161 об’єкт.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невід’ємною частиною економічної стійкості держави. Їхня безпека — це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", — підкреслив Назаренко.

Читайте також: Контейнерні перевезення відновлюються. Чи стане Чорноморськ головним морським хабом країни

Нагадаємо:

У серпні Адміністрація морських портів України повідомила, що за час роботи українського морського коридору понад 5 300 суден перевезли понад 137 млн тонн вантажів, з яких понад 84 мільйони тонн – експорт агропродукції.

За 8 місяців 2025 року морські порти України обробили 134 191 TEU, і це найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів. При чому спостерігається певне падіння обсягів, але ті порти, які відкриті, працюють стабільно, незважаючи на постійні обстріли та складну ситуацію з безпекою.

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, заявив раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.