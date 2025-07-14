Українським морським коридором перевезли 130 мільйонів тонн вантажів

Українським морським коридором вже перевезено понад 130 млн тонн вантажів. 81 млн тонн з яких – агропродукція.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, до великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз – 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи.

З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу, повідомив Кулеба.

Він наголосив, що коридор функціонує попри регулярні ворожі атаки.

"З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури. Постраждали 32 цивільних судна. Поранення дістали 115 людей. Є загиблі", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

За словами президента Володимира Зеленського, український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці.