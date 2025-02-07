100 мільйонів тонн експорту: Зеленський про успіхи морського коридору

Український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"100 млн т вантажів за півтора року роботи коридору перевезено. 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт", – заявив Зеленський.

За його словами, попри війну та постійні атаки Росії на українські порти, морський коридор продовжує працювати. Президент наголосив, що цей результат відчутний не лише для України, а й для інших країн, які споживають продовольство.

"Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

За 11 місяців роботи українського морського коридору, через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів.

Росія понад 50 разів атакувала портову інфраструктуру України за час повномасштабної війни, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.