Українці, які втратили роботу через війну, можуть подати заяву до Реєстру збитків

Громадяни України, які через російську агресію втратили роботу та дохід, тепер можуть подати відповідну заяву до міжнародного Реєстру збитків для України.

Про це інформує урядовий портал.

Міжнародний Реєстр збитків створений у травні 2023 року під егідою Ради Європи для обліку збитків, втрат та шкоди, завданих агресією Росії з 24 лютого 2022 року. Він фіксує заяви українців, бізнесу та держави про завдану росією шкоду разом із відповідними доказами.

Сам Реєстр не визначає розмір компенсації та не здійснює виплати. Надалі внесені до нього заяви та докази будуть передані до Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка розглядатиме їх по суті. До переліку додалася можливість зафіксувати втрату оплачуваної роботи та доходу.

Заяву можуть подати наймані працівники, які працювали на підставі усного або письмового трудового договору та отримували заробітну плату або іншу винагороду за працю.

Також заяву млжуть подати самозайняті особи, які здійснювали незалежну професійну або індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

"У заяві слід вказати дохід, який людина не отримала через втрату роботи. Це може бути заробітна плата, надбавки, компенсації, пільги та інші виплати, які людина мала отримати за певний період", – говориться у повідомленні.

Наприклад, якщо через бойові дії підприємство припинило роботу і людина втратила робоче місце та зарплату, вона може подати інформацію про ці втрати до Реєстру. Для таких заяв у Реєстрі відкрито окрему категорію "Втрата оплачуваної роботи".

Ця категорія не стосується фізичних осіб-підприємців. ФОП, які втратили прибуток від своєї підприємницької діяльності через російську агресію, можуть подавати заяви в іншій категорії Реєстру — "Втрата приватного підприємництва".

Подати заяву можна онлайн через портал Дія.

Нагадаємо:

У "Дії" розширили можливості подання заяв до міжнародного Реєстру збитків: на порталі з'явилися категорії "Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення" та "Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів".

Раніше Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з Реєстру збитків.

У "Дії" оновили послугу подання заяв у категорії "Вимушене переміщення за межі України" – вона створена для подання заяв до Реєстру збитків для України.

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією, до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових.

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, з 23 лютого можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.