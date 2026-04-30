150 тисяч заяв почнуть розглядати: ВР ратифікувала угоду про Компенсаційну комісію

Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з Реєстру збитків.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у рамках Ради Європи. Її основна ціль – розгляд заяв та ухвалення рішень щодо відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих Росією в Україні або проти України.

Реєстр збитків, з яким буде працювати Комісія, очікує сумарно отримати 6-10 млн заяв. Раніше повідомлялося, що до Реєстру вже надійшло понад 150 тис. заяв. Сам Реєстр запустили у 2023 році, а з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв від постраждалих осіб.

Водночас Конвенція набере чинності тільки тоді, коли щонайменше 25 підписантів висловили згоду на її обов'язковість. Загалом Конвенцію підписали 35 держав (включно з Україною) та Європейський Союз – тобто 62 сумарно.

Компенсації повинні будуть виплачуватися за рахунок Росії. Наразі невідомо, чи використовуватимуться для цього її заморожені активи, проте така ймовірність розглядається.

Нагадаємо:

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, з 23 лютого можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.