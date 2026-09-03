У податковій розповіли, як допомагатимуть бізнесу, який постраждав від атак РФ

Податкова готує комплекс заходів для допомоги постраждалому бізнесу: у системах ДПС створять окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження, а там, де руйнування критичні, у платника буде персональний супровід.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Знищене обладнання, склади, товар, документи, зупинене виробництво. На жаль, це вже звична картина після кожного російського обстрілу", – зазначила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"Ми в ДПС підготували комплекс заходів, щоб спростити життя тим, хто постраждав. Це виважений та ризик-орієнтований підхід до адміністрування і податкового контролю щодо бізнесу, який зазнав втрат через війну", – сказала вона.

У системах ДПС буде сформований окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження. Також буде відповідна позначка "суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ".

Список буде створено з урахуванням даних ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронців та державних реєстрів. Щоб бізнесу не доводилося знову подавати якісь довідки.

Також йдеться про врахування наслідків атак при оцінці податкових ризиків Зменшення оборотів, прибутковості, податкового навантаження тощо – не має автоматично тягнути за собою запиту від податкової чи перевірки.

"Спочатку встановлюємо всі причини, чи є пошкодження після обстрілів і лише після цього оцінюємо, чи є реальні податкові ризики", – зауважила Карнаух.

Податковий контроль – лише там, де є реальні ризики. Жодних необґрунтованих вимог до постраждалого бізнесу.

"Водночас статус постраждалого підприємства не означає повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені саме на конкретному ризику", – сказала очільниця ДПС.

Основний канал взаємодії з постраждалими платниками – електронний кабінет. Жодного повторного вимагання подачі документів, які вже є в інформаційних системах ДПС або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін.

Якщо виник податковий борг – ДПС має невідкладно повідомити про це постраждалому бізнесу. Крім того, якщо платник має податковий борг – це не означає, що платник автоматично втрачає статус постраждалого. Водночас законні процедури погашення боргу не зникають, зазначила вона.

Також постраждалим обіцяють персональний супровід. Там, де руйнування критичні, планується визначити відповідальну особу, яка максимально допомагатиме платнику. Максимально залучаються Офіси податкових консультантів для допомоги постраждалому бізнесу.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк дав банкам рекомендації щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації, у тому числі – через обмеження морської логістики.