Українці за кордоном зможуть подавати заяви про моральні збитки через вимушений виїзд

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, відсьогодні можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, розміри компенсації для заяв у цій категорії будуть визначені, коли почне працювати Компенсаційна комісія.

Йдеться, що вимушено переміщеними за межі України будуть вважатися особи, яким було надано захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну.

Зокрема, до Реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях, як вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, смерть близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї, катування, примусова праця або служба, депортація дітей та дорослих тощо.

Також є можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків, таких як, зокрема, пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо.

Крім того, найближчим часом буде відкрито для подання низку інших категорій заяв, зокрема для держави та юридичних осіб.

Нагадаємо:

Станом на другу половину січня до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України надійшло майже 100 тисяч заяв від українців.