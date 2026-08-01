У Wildberries заявили, що не зобов’язані компенсувати продавцям збитки після ударів

Засновниця російського маркетплейса Wildberries Татьяна Кім заявила, що удари БПЛА – це обставини непереборної сили, тому втрати товару не підлягають відшкодуванню.

Про це пише російське медіа The Bell.

Також Кім сказала, що всі виплати продавцям компанія здійснює як жест доброї волі, а не як зобов'язання.

Обсяг компенсацій вона не назвала, але повідомила, що компанія провела два транші виплат, до другої хвилі увійшли майже 100 тисяч представників малого та середнього бізнесу.

Для великих партнерів запровадили підвищену знижку постійного покупця коштом компанії та кредитні канікули в WB Банку. З наступного тижня компанія обіцяє очні зустрічі з підприємцями в постраждалих регіонах.

Раніше RWB, материнська компанія Wildberries, повідомила, що виплатила понад 40 млн рублів – але це компенсації співробітникам та сім'ям загиблих і поранених унаслідок ударів, а не відшкодування продавцям за знищений товар.

Кім раніше оголошувала про виплати по 2 млн рублів сім'ям загиблих і по 1 млн — тим, хто зазнав тяжких поранень.

Крім того, збитки продавців компанія також не розкриває. Російський Forbes оцінював ці збитки у сотні мільярдів рублів.

Кім закликала підприємців готувати "план перезбірки", адаптуватися та трансформуватися – фактично визнавши, що безперебійність їхньої роботи найближчим часом не гарантована.

Нагадаємо:

Група RWB розпочала пошук складських об'єктів у Казахстані після серії ударів українських дронів по складах компанії у РФ.

Wildberries звернулася за допомогою до держави після ударів українських безпілотників.