Міжнародний реєстр збитків відкриває нові категорії подачі заявок для бізнесу

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, які завдали агресії РФ проти України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Йдеться про пʼять нових категорій, які стосуються пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів.

Подання заявки доступне через вебпортал "Дія" для всіх юридичних осіб, незалежних від їх організаційно-правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств.

Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

"Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватися рішення щодо відшкодування", – зазначила керівниця заступниці Офісу президента Ірина Мудра.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, можна подавати заяви про відшкодування вартості зруйнованого пошкодженого майна, а також витрати на ремонт або відновлення.

Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не тільки активів, а й втрачених внаслідок цього можливих прибутків чи повну втрату бізнесу.

Наразі до реєстру прийшло близько 150 тис. заявка.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття для подання заяв нової категорії — "Втрата житла або місця проживання".