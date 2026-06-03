Реєстр збитків України: у "Дії" оновили послугу подання заяв

У "Дії" оновили послугу подання заяв у категорії "Вимушене переміщення за межі України" – вона створена для подання заяв до Реєстру збитків для України.

Про це інформує платформа "Дія"

"Тепер дані про перетин кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Якщо раніше не вдалося завершити подання — спробуйте ще раз", – говориться у повідомленні.

Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон.

Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України й не може повернутися додому через війну.

Заяву можна подати, авторизувавшись на порталі "Дія". Далі необхідно обрати послугу подання заяв до Реєстру збитків для України та перейтиь до категорії A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

"Перевірте дані, які підтягнуться до заяви. Заповніть необхідну інформацію. Надішліть заяву до Реєстру", – говориться у повідомленні.

"Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування", – додали у "Дії".

Нагадаємо:

Раніше уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією, до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових.

Раніше Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з Реєстру збитків.

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, з 23 лютого можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.