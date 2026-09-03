Повітряні тривоги все частіше припадають на робочий час ТЦ: у Києві в серпні показник сягнув 30%

Українці стали менше ходити до ТРЦ через ризик російських атак

В останній тиждень серпня повітряні тривоги припадали на 30,1% робочого часу київських ТЦ проти близько 3% у попередні тижні літа.

Про це йдеться в дослідженні Української ради торговельних центрів.

"Рекордним виявився день 27 серпня, коли в Києві частка тривог сягала 68% часу роботи ТЦ, що є критично високим показником для більшості торговельних операторів", – зазначили в УРТЦ.

У липні частка робочого часу під час тривог в столиці становила 3,3%, в серпні – 11,6 %, а відбулося це зростання дуже стрімко – за 2 тижні.

"Якщо в червні, липні та першій половині серпня в Києві під час роботи ТЦ оголошувалось 5 повітряних тривог на тиждень, то в передостанній тиждень серпня ця кількість збільшилася до 12, а в останній тиждень місяця – до 34 тривог", – йдеться в аналізі.

Тенденція останнього тижня свідчить про те, що повітряні тривоги перестали оголошувати переважно в нічний час, що ще більше впливає на ринок ритейлу. Аналогічна ситуація – з тривалістю тривог.

З початку червня до середини серпня протягом робочого часу ТЦ тривоги лунали в середньому 2,3 години на тиждень. У передостанній тиждень серпня їхня тривалість збільшилась більш ніж втричі – до 7,9, а в останній тиждень літа – до 23,2 години.

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Нагадаємо:

У Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.

Також у Києві планують скоротити тривалість комендантської години. Владі інших міст запропонують переглянути її межі з урахуванням ситуації з безпекою та потреб бізнесу.