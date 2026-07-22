Найспекотніший червень в історії Європи знищив врожай на 2 мільярди євро

Згідно з новим аналізом, червнева спека в Європі призвела до зниження вартості врожаю зернових на понад 2 млрд євро – найбільше постраждали Франція та Угорщина.

Про це пише Financial Times.

За даними Coceral – європейської асоціації зернотрейдерів – упродовж чотирьох тижнів після спеки прогнози щодо виробництва зерна в Євросоюзі та Великій Британії були знижені майже на 9 млн тонн.

Аналіз організації оцінив втрати приблизно в 2,1 млрд євро за національними цінами "від фермера" на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та інші зернові культури, що становить близько 5% від загальної вартості виробництва за 2025 рік.

Спека вразила посіви пшениці в критичний період наливу зерна в центральній і південній Франції, на півдні Німеччини, в Австрії, Польщі та Угорщині. Ярий ячмінь постраждав сильніше, ніж озимий, який в основному встиг сформуватися до підвищення температури.

Найспекотніший червень за всю історію спостережень у Західній Європі став наслідком підвищення температури на 3°C порівняно із середнім показником за 1991–2020 роки.

У Франції стовпчик термометра піднімався до позначки понад 43 °C, а в Угорщині максимальна температура перевищила 40 °C.

Окремі фермери втратили 50-70% деяких культур, наприклад сої. Також дуже сильно постраждали посіви кукурудзи – прогнози її врожаю знизилися з 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

ЄС є нетто-імпортером цієї культури в роки з поганим урожаєм, а це означає, що дефіцит може збільшити попит на поставки з України та Бразилії.

На Францію припала майже половина збитків від втрат зернових. Прогноз її врожаю знизився на 4,1 млн тонн, що за поточними цінами становить близько 891 млн євро.

Друге місце за масштабами збитків посіла Угорщина, прогноз щодо зернових культур якої впав на 2,4 млн тонн, що становить близько 444 млн євро. Іспанія втратила ще 1,4 млн тонн на суму 276 млн євро.

Наслідки для угорських фермерів можуть бути ще більш серйозними, оскільки з наближенням збору врожаю внутрішні ціни виробників впали через тиск на ринок з боку дешевшого зерна з Чорноморського регіону.

Це означає, що виробники стикаються з втратою врожаю без можливості хоча б частково компенсувати її за рахунок вищих цін, на що можуть розраховувати деякі французькі фермери.

Нагадаємо:

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру у Франції в червні коригували графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.

Французьке національне агентство громадського здоров'я повідомило, що під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж очікувалося.

Наприкінці червня виробництво електроенергії на АЕС Франції впало до найнижчого рівня майже за дев'ять місяців, оскільки спека змусила EDF скоротити генерацію через надто теплі річки, які використовують для охолодження реакторів.