Міжнародний Реєстр збитків: у "Дії" відкрили нові категорії заяв

У "Дії" розширили можливості подання заяв до міжнародного Реєстру збитків: на порталі з'явилися категорії "Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення" та "Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів".

Про це інформує портал "Дія".

"У "Дії" розширили можливості подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Відтепер доступні ще дві категорії, пов'язані з наслідками російської агресії з 24 лютого 2022 року", – говориться у повідомленні.

Категорія B4 — Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення. Вона створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії.

Тим часом категорія B5 — Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів – для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів.

Щоб подати заяву, потрібно авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надішліть до міжнародного Реєстру збитків.

Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через Цифрові повноваження.

"Кожна подана заява — ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією", – говориться у повідомленні.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з Реєстру збитків.

У "Дії" оновили послугу подання заяв у категорії "Вимушене переміщення за межі України" – вона створена для подання заяв до Реєстру збитків для України.

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією, до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових.

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, з 23 лютого можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.