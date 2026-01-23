Українці подали до Міжнародного реєстру збитків сто тисяч заяв

До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України надійшло майже 100 тисяч заяв від українців.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Основою для створення цього реєстру став Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних атак і диверсій, спричинених збройною агресією РФ, зазначила голова уомітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Держреєстр майна працює як частина національного механізму фіксації руйнувань і є основою для реалізації програми "єВідновлення", що спрямована на відбудову й компенсацію збитків на підконтрольних територіях.

Між тим Міжнародний реєстр збитків створено як перший етап міжнародного механізму компенсації, який має слугувати для майбутніх вимог репарацій до рф за заподіяну шкоду і втрати внаслідок війни.

Він створений під егідою Ради Європи за участі України, Європейського Союзу та ще 42 країн. Місцезнаходження Реєстру — Гаага.

"Усього Міжнародним реєстром збитків передбачено 43 категорії шкоди, щодо яких можуть подавати заяви всі, хто постраждав, без винятку. Проте наразі відкрито лише 14 категорій, що стосуються найтяжчих наслідків, втрати та пошкодження майна", — зазначила голова комітету.

Зокрема, мова про вимушене внутрішнє переміщення, пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо.

"Найближчим часом відкриється можливість подавати заяви на відшкодування для бізнесу, а згодом — для цілих громад, органів місцевого самоврядування тощо (наприклад, щодо шкоди, заподіяної ворогом обстрілами енергетики)", — зауважила Шуляк.

"Кожен завданий збиток фіксується, перевіряється та стає частиною майбутніх рішень Компенсаційної комісії в Гаазі", – додала вона.

Шуляк зазначила, що важливо фіксувати завдану шкоду вже зараз як частину великого процесу притягнення Росії до відповідальності.

Розмір репарацій для українців, які постраждали через повномасштабну агресію росії, визначатиме Компенсаційна комісія у Гаазі. Повноцінно вона запрацює у 2027 році.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, більше 60 тисяч заяв, але верифіковані та прийняті до розгляду 12 тисяч заяв.

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття для подання заяв нової категорії — "Втрата житла або місця проживання".

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри. В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10256, який започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.

Також раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій Україні.