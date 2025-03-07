До Реєстру збитків додали нові критерії, за які виплатять компенсацію
Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Тепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Ушкоджене чи знищене житло" або "Смерть близького члена сім'ї", а ще за новими шістьма категоріями:
- серйозні тілесні ушкодження
- сексуальне насильство
- тортури, позбавлення волі
- примусова праця чи служба
- пошкодження чи знищення нежитлового нерухомого майна
- втрата доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях
"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми працюватимемо над тим, щоб Росія заплатила за свої злочини", – наголосив прем'єр.
Нагадаємо:
Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри.