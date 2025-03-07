До Реєстру збитків додали нові критерії, за які виплатять компенсацію

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Ушкоджене чи знищене житло" або "Смерть близького члена сім'ї", а ще за новими шістьма категоріями:

серйозні тілесні ушкодження

сексуальне насильство

тортури, позбавлення волі

примусова праця чи служба

пошкодження чи знищення нежитлового нерухомого майна

втрата доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми працюватимемо над тим, щоб Росія заплатила за свої злочини", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо:

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри.