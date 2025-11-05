Міжнародний реєстр збитків відкрив для України нову категорію заяв

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, оголосив про відкриття для подання заяв нової категорії — "Втрата житла або місця проживання".

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Ця категорія призначена для фізичних осіб, які втратили житло або місце проживання, яке є їх домом — незалежно від реєстрації місця проживання та права власності на нього", – зазначено у повідомленні.

"Заяви в цій категорії можуть бути подані щодо факту втрати житла або місця проживання, включаючи повʼязану з цим втрату звичайних особистих речей, а також витрати, понесені на забезпечення нового житла або місця проживання, включаючи витрати на переїзд", – пояснює міністерство.

Заяви про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна подаються власниками такого майна у категорії А3.1 "Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна".

Заяви щодо особистих речей, які мають виняткову цінність або є рідкісними, можуть подаватися в категорії А3.7 "Інші економічні втрати", коли ця категорія буде доступна до подання заяв, зазначено у повідомленні.

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія.

"На сьогодні Реєстром збитків відкрито 14 категорій заяв, зокрема щодо вимушеного внутрішнього переміщення, порушення особистої недоторканності та пошкодження або знищення житлового та нежитлового нерухомого майна", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, більше 60 тисяч заяв, але верифіковані та прийняті до розгляду 12 тисяч заяв.

Раніше повідомлялося, що станом на квітень 2025 року українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри. В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10256, який започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.