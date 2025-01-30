Реєстр збитків від агресії РФ відновив прийом заяв після кібератаки РФ

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри.

Про це повідомляє пресслужба Реєстру.

"Після короткої тимчасової перерви, спричиненої кібератакою на українські реєстри, категорія А3.1 (пошкодження або знищення житлового нерухомого майна) знову відкрита для подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України", – йдеться у повідомленні.

У цій категорії заяви можуть подати власники квартир чи будинків в Україні, які були пошкоджені або знищені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Заяви у цій категорії можна подавати незалежно від того, де розташоване майно на території України (включаючи окуповані території), чи раніше власник звертався за компенсацією за межах програми "єВідновлення" та отримував її, чи було речове право на нерухоме майно зареєстроване у відповідному держреєстрі.

Також у Міжнародному реєстрі можна подати заяву на відшкодуваннюя збитків, втрат чи шкоди внаслідок смерті близького члена сім'ї (категорія А2.1).

Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. І пообіцяло відносити непрацюючі найближчим часом.