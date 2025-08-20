Украина уменьшила производство агропродукции: какие причины

В январе - июле 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет Укринформ.

"Это обусловлено прежде всего сокращением выпуска продукции растениеводства. Основные причины: сезонность производства продукции растениеводства; неблагоприятные погодные условия, следствием которых стала более поздняя уборка зерновых и масличных культур и снижение их урожайности", - отмечает Государственная служба статистики.

По расчетам специалистов, в январе - июле 2025 года индекс сельскохозяйственной продукции в Украине составил 81,5% к январю - июлю прошлого года. По видам продукции больше всего пострадало растениеводство - сокращение до 74,5%, тогда как животноводство продемонстрировало стабильный результат - индекс составляет 95,3%.

"Спад больше задел сельхозпредприятия - там за семь месяцев производство сократилось до 77,7% от прошлогоднего уровня. В хозяйствах населения показатели выше - 89,7% прошлогоднего объема за этот период", - говорится в сообщении.

Значительное падение объемов сельхозпродукции зафиксировано в Хмельницкой области (46,3% от соответствующего показателя в прошлом году) и в Донецкой области (47,8%).

В то же время отдельные области демонстрируют рост сельскохозяйственного производства. Так, в Запорожской, Закарпатской и Одесской областях аграриям удалось превысить уровень прошлого года. Абсолютным лидером в Украине стала Николаевщина, где индекс сельхозпродукции достиг 106,7%.

Напомним:

Ранее сообщалось, шр экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе-июне 2025 года составил 11,3 млрд долл. США. Это на 9% меньше прошлогодних показателей за соответствующий период.

Также сообщалось, что по состоянию на 30 июля Украина с начала 2025/26 МГ экспортировала 1,297 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. А 31 июля прошлого года общий показатель отгрузок составлял 3,44 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне был экспортирован первый миллион тонн пшеницы, из которых 333 тыс. тонн - в августе.

Тем временем Кремль снова пытается удержать первенство на мировом зерновом рынке - на этот раз за счет временно оккупированных территорий Украины. Из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в рф вывезли около 2,5 млн т пшеницы нового урожая.