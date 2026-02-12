Україна збільшила експорт ріпакової та соєвої олії

Запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту з цієї сировини, а також наростити експорт продуктів переробки.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Кисилевський, який був співавтором відповідної законодавчої ініціативи, посилається на дані асоціації "Укроліяпром", які отримав на звернення щодо ефективності дії експортного мита на сою та ріпак.

Зокрема, за липень-грудень 2025 року порівняно з відповідним періодом попереднього сезону переробка ріпаку на олію зросла в 1,8 рази, експорт ріпакової олії – в 1,8 рази, валютна виручка – в 2,2 рази.

Водночас за цей же період виробництво ріпакового шроту зросло в 1,8 рази, експорт цього продукту – в 1,7 рази, а валютна виручка – в 1,4 рази.

Крім того, за вересень-грудень 2025 року порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону виробництво соєвої олії в Україні зросло на 22,4%, експорт - на 23,3%, валютна виручка - в 1,5 рази. Переробка сої на олію та шрот перевищила її експорт на 3,7%.

"Переведення українського сільського господарства з моделі сировинного експорту на переробку продемонструвало свою ефективність на прикладі сої та ріпаку у перший же сезон дії закону про 10% мито", – зазначив заступник голови парламентського комітету.

"Додана вартість, яка тепер залишається в Україні, вимірюється сотнями мільйонів доларів, а додаткові податки для державного бюджету – мільярдами гривень. Сировинний експорт – ніша бідних країн. Держава буде стимулювати переробку" – стверджує Кисилевський.

У 2025/26 маркетинговому році, за оцінками асоціації "Укроліяпром", прогнозується рекордна переробка насіння ріпаку до 1,7 млн.тонн (понад 50% від валового збору) та соєвих бобів до 3,0 млн. тонн (понад 60% від валового збору).

"Це забезпечить рекордне виробництво олії ріпакової (720 тис. тонн) та соєвої (600 тис. тонн)", – написав Кисилевський у Facebook.

Читайте також: Соєво-ріпакове мито: як бійка Гончаренка та Гетманцева не врятувала аграріїв від мільярдних збитків

Нагадаємо:

Раніше "УкрАгроКонсалт" зробив прогноз, що за підсумками сезону експорт сої може скоротитися на 37%. Ключовою тенденцією 2025/26 маркетингово року залишається зміщення акценту – від експорту сої до олії та шроту.

Наприкінці жовтня 2025 року повідомлялося, що початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували вже понад мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Уряд ухвалив постанову, що встановлює механізм моніторингу експорту сої та ріпаку. Документ спрямований "на забезпечення справедливого застосування пільги зі звільнення від експортного мита для окремих категорій сільськогосподарських виробників".

Раніше повідомлялося, що з початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували вже понад мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Українська зернова асоціація зверталася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі.

До того Верховна Рада підтримала до другого читання законопроєкт №10168-2 про боротьбу з "чорним зерном" та неповерненням валютної виручки.

2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.