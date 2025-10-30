Аграрії експортували перший мільйон тонн сої та ріпаку після встановлення мита

З початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували вже понад мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Про це інформує Державна митна служба Укоаїни.

"Законом запроваджено експортне мито на ці олійні культури. Водночас від його сплати звільнено сільськогосподарських товаровиробників, які експортують власно вирощену продукцію, а також сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію, вирощену їхніми членами", – говориться у повідомленні.

"Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги зі сплати експортного мита на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету трейдерами сплачено 742,7 млн грн експортного мита", – повідомляє митниця.

Держмитслужба додає, що вона "забезпечує реалізацію законодавчих норм і продовжує підтримувати українських агровиробників, створюючи умови для швидкого експорту".

Нагадаємо:

2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

До того Верховна Рада підтримала до другого читання законопроєкт №10168-2 про боротьбу з "чорним зерном" та неповерненням валютної виручки.

Українська зернова асоціація зверталася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі. Після набрання чинності законопроєктом №13157, який передбачає застосування експортних мит, експорт сої та ріпаку був фактично заблокований.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.