На складах заблоковано 500 000 тонн сої та ріпаку через нові мита: аграрії закликають їх скасувати

Українська зернова асоціація звернулася до керівництва держави із закликом переглянути рішення щодо запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в агросекторі.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Після набрання чинності законопроєктом №13157, який передбачає застосування експортних мит, експорт сої та ріпаку фактично заблокований. На складах зупинилося близько 500 тис. т продукції, що призводить до значних фінансових втрат – до 50 - 60 дол. на тонні», - йдеться у повідомленні.

Основна проблема в тому, що через відсутність підзаконних актів аграрії не можуть підтвердити власне виробництво продукції під час митного оформлення. Це призводить до зриву експортних контрактів і підриву довіри міжнародних партнерів до українського агросектору.

"Закон набув чинності, але необхідні підзаконні акти досі не розроблені, що породжує правову невизначеність і відкриває простір для зловживань", – повідомили в УЗА.

Асоціація звернулася до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з проханням ініціювати перегляд рішення щодо запровадження мит, щоб розблокувати експорт сої та ріпаку.

"Вважаємо, що їх слід скасувати та повернутися до питання лише після спільної роботи з аграрною спільнотою та створення чіткої нормативно-правової бази, яка гарантуватиме прозорість і справедливість митного регулювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.