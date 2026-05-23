Україна запровадила санкції щодо 29 морських суден "тіньового флоту" РФ

Президент України ввів санкції щодо 29 морських суден, які є частиною так званого "тіньового флоту" Росії – вони транспортують вантажі для воєнних потреб країни-агресора.

Про це йдеться на сайті президента України.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій щодо морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.

До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ.

"Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії", – говориться у повідомленні.

Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо решти Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій.

"Є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни – зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні", – написав згодом у Телеграм Зеленський.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції і поповнювала так званий "тіньовий флот".

Раніше капітану судна "тіньового" флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція.

Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот", повідомила раніше Служба зовнішньої розвідки України.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокуванням російського "тіньового флоту".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.