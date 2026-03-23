Більшість українських "підсанкційників" задіяні в торгівлі та будівництві – дослідження

Більшість українських юридичних осіб, які перебувають під санкціями РНБО, зареєстровані в Києві, Одеській і Львівській областях і задіяні в торгівлі, будівництві, телекомунікаціях та організації азартних ігор.

Такі дані публікує R&D-центр YouControl.

Станом на березень 2026 року під санкціями Ради національної безпеки та оборони перебувають 8 492 юридичні особи з 77 країн світу. Аналітики R&D-центру YouControl встановили, що більшість із них, зареєстровані в Росії.

У дослідженні говориться, що 7044 компаній, що знаходяться під санкціями РНБО, зареєстрована в Російській Федерації. Серед інших країн значну кількість підсанкційних юросіб мають Кіпр (234), Україна (197), Китай (179), Білорусь (158) та Іран (93).

Термін дії санкцій різний: для понад 73% юросіб (6 225) він становить 10 років. Для деяких підприємств обмежувальні заходи прив'язані до конкретних політичних подій.

Наприклад, щодо молдовської та португальської авіакомпаній JET4U вони діятимуть до завершення окупації Криму або до рішення Європейського суду з прав людини.

Майже 60% українських юросіб, проти яких запроваджені санкції РНБО (111 компаній), зареєстровані в Києві. Також чимало таких підприємств зафіксовані в Одеській (17) та Львівській (12) областях.

Середній "вік" українських підсанкційних юросіб становить близько 12 років, виявили дослідники. "Найстаршою" серед них є КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКИЙ ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД (33 роки).

"Наймолодшою" компанією (два роки) є ТОВ "ШІЛМЯСГРУП" (до 04.2024 р. — ТОВ "СТЕНЛЕНД ІСТ"), яка потрапила під дію санкцій 04.04.2024 року, а вже за 8 днів були змінені офіційна назва, місце реєстрації, вид економічної діяльності та керівник компанії.

Лише 41 підприємство з 194 українських підсанкційних компаній оприлюднило фінансову звітність за 2024-2025 рр.

38 українських підприємств, які перебувають під санкціями РНБО, пов'язані з 10 корпоративними групами, доданими до аналітичної системи Youcontrol.

Санкції РНБО для компаній: від 3 до 50 років і навіть безстроково

Аналітики R&D-центру YouControl вивчили дані Державного реєстру санкцій станом на 06.03.2026 року та встановили, що обмежувальні заходи України діють щодо компаній з росії (7 044), Кіпру (234), України (197), Китаю (179), Білорусі (158), Ірану (93) та Гонконгу (82).

"Строк дії санкцій РНБО не є однаковим, його визначають окремо для кожного рішення. За даними Державного реєстру санкцій станом на березень 2026 року аналітики виділили 8 типів строків застосування обмежувальних заходів", – говориться у повідомленні.

Для більшості компаній санкції встановлені на 10 років, це понад 73% усіх досліджених юросіб (6 225). Ще для 1 228 підприємств санкції діють 5 років, а для 641 компанії — 50 років.

Безстрокові санкції застосовані до 264 компаній. Термін у 3 роки мають 118 підприємств, а 9 років — 13 юросіб.

Визначений строк у 30 років має лише одна компанія: ТОВ "Управляюча компанія "Ріка-Море" з Росії.

Понад третина (67) українських підсанкційних юросіб задіяні в торгівлі. Значна кількість працює в інформаційно-телекомунікаційній (40) та будівельній (29) галузях. По 10 компаній з досліджуваної вибірки здійснюють свою діяльність у сфері транспорту та переробній промисловості.

Основним видом економічної діяльності 7 компаній з проаналізованого переліку: ТОВ "ПАРІМАТЧ", ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ПОІНТЛОТО", ТОВ "ПОКЕРМАТЧ.ЮА", ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", ТОВ "ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ", ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" є "Організування азартних ігор".

14 компаній з медіа галузі входять до 4 корпоративних груп: "Група братів Козак", "Група Нестора Шуфрича", "Група Андрія Деркача" та "Група родини Мураєвих" .

Учасниками та/або бенефіціарами цих компаній є екснародеп Тарас Козак, народний депутат України Нестор Шуфрич, екснародеп Андрій Деркач та Ольга Мураєва, яка за інформацією "ТСН" від 24.01.2022 року є матір'ю екснардепа України Євгена Мураєва.

Нагадаємо:

Раніше YouControl повідомляв, що виторг компаній з можливими російськими зв'язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. Сукупний розмір виручки юридичних осіб склав 150,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на листопад 2025 року 5817 компаній та 686 ФОПів ймовірно мають певні зв'язки з російським бізнесом.

Восени 2022 року дослідження аналітиків центру R&D YouControl, які опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України, показало, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

Також раніше повідомлялося, що автомобілі німецького виробництва продовжують надходити до Росії в обхід санкцій, хоч автоконцерни і намагаються розірвати зв'язки.