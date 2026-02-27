"Підходимо до больової точки": Міноборони запевняє, що активно тиснутиме на "тіньовий флот"

Команда Міністерства оборони України активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокування російського "тіньового флоту".

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.

"Ми активно працюватимемо над обмеженням переробки нафти в РФ та над іншими важливими напрямами. Розпочали співпрацю з українськими й міжнародними інститутами, НГО та службами, щоб об'єднати всіх навколо спільної цілі", - розповів Федоров.

Він зазначив, що Росія з конвеєра одразу запускає ракети по Україні. "Тому вони збільшили експорт сирої нафти — їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки", - додав міністр.

Нагадаємо:

Міжнародна морська організація нарахувала 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами і посилює боротьбу з порушниками.