У Росії ще більше "закручують гайки" для критиків режиму

Майно критиків влади, які виїхали з Росії, будуть арештовувати незалежно від суми накладеного на них штрафу.

Про це пише Moscow Times.

Таку поправку до другого читання відповідного законопроєкту схвалив російський комітет Держдуми з державного будівництва та законодавства.

У другому читанні російський парламент розгляне документ 26 травня.

На релокантів, засуджених за політичними статтями, не буде розповсюджуватися норма про те, що вартість арештованого майна не повинна перевищувати розмір штрафу.

Ідеться про засуджених за "дискредитацію" російської армії, участь у "небажаних організаціях", порушення порядку діяльності "іноземного агента", заклики до санкцій тощо.

У початковій версії проєкту, внесеній до Думи ще в 2024 році, цієї норми не було. Суди зможуть арештовувати майно росіян, які перебувають за кордоном, на мільйони рублів, навіть якщо сума штрафу кратно нижча.

Справи при цьому будуть розглядатися заочно: людині за кордоном призначать державного захисника, а повідомлення про арешт майна відправлять на електронну пошту. Закон, як очікується, вступить в силу 1 вересня 2026 року.

