Росія поставить більше танкерів під свій прапор – СЗРУ

Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

СЗРУ запевняє, що отримала дані про плани Кремля збільшити кількість танкерів, які транспортують нафту під російським прапором.

"Таке рішення продиктоване дедалі частішими прецедентами затримань танкерів "тіньового флоту" РФ країнами Європи та Сполученими Штатами Америки", – говориться у повідомленні.

Крім того, це може свідчити про взаємодію Росії з Іраном в контексті координації безпечного проходу суднами "тіньового флоту" зони військового конфлікту на Близькому Сході, вважають у СЗРУ.

Федеральна автономна установа "Російський морський регістр судноплавства", який перебуває під санкціями ЄС, вже найближчим часом планує провести ідентифікацію та огляд близько 80 танкерів з метою їх перереєстрації, говориться у повідомленні.

Розподіл танкерів за країнами реєстрації судновласників є таким: Сейшельські острови – 35 суден, Китай – 23 судна, Азербайджан – 13 суден та Самоа – 8 суден. Крім того, є танкери, що належать судновласникам з реєстрацією у В'єтнамі, Індії, ОАЕ та на Маршалових островах.

Збільшення "тіньового флоту" під російським прапором автоматично полегшує Росії завдання впровадити на них агентуру спецслужб задля розвідувально-диверсійної діяльності проти країн Заходу, зазначає розвідка.

Особливої актуальності це набуває в Балтійському регіоні, через який забезпечується понад 40% морського експорту російської нафти.

Нагадаємо:

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокуванням російського "тіньового флоту".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Міжнародна морська організація нарахувала 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами і посилює боротьбу з порушниками.

Раніше повідомлялося, що Франція дозволила нафтовому танкеру Grinch, який підозрюється у приналежності до "тіньового флоту" Росії, залишити свої води після того, як його було захоплено майже місяць тому.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у 2025 році з російських портів танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів, найбільшу кількість, 1111 рейсів, вони здійснили з портів Росії на Балтійському морі. За рік вони перевезли значно більше 230 мільйонів тон.

Раніше Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що санкції Трампа проти російської нафти мали вплив лише певний час після введення. Далі "ефект першого переляку" минув і Росія збільшила морський експорт сирої нафти з портів на Балтійському морі.