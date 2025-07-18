Україна експортувала в 3,7 раза більше масла, ніж за І півріччя 2024 року

У січні-червні 2025 року Україна відправила на експорт 9,3 тис. тонн вершкового масла, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Agrotimes.ua.

"У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла зріс у 4,2 раза, як порівняти з І півріччям 2024 року, – до $66,6 млн", – повідомляє сайт, посилаючись на дані Державної митної служби.

Найбільше вітчизняного масла протягом І півріччя 2025 року закупили Молдова (20,3%), Польща (13,7%) й Литва (12%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

У той час, як імпорт молочних продуктів у червні знизився: Україна імпортувала 4,46 тис. т на суму 24,03 млн дол. Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%, уточнили у асоціації.

До того Україна нарощувала експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари. Тоді Україна та ЄС ще шукали рішення, яке б забезпечило безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року

Також раніше ЕП писала про те, що після прориву на ринок ЄС українська молочна галузь опинилася в пастці нових квот і мит. Внутрішній ринок не здатен поглинути надлишок. Більш детально про це читайте у статті "Лавочку прикрили: як ЄС зруйнував експорт української молочної продукції".

Тим часом в Україні за останній місяць подешевшали лише молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта товарів подорожчали.