Украина экспортировала в 3,7 раза больше масла, чем за І полугодие 2024 года

В январе-июне 2025 года Украина отправила на экспорт 9,3 тыс. тонн сливочного масла, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Agrotimes.ua.

"В денежном эквиваленте экспорт сливочного масла вырос в 4,2 раза в сравнении с І полугодием 2024 года - до $66,6 млн", - сообщает сайт, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

Больше всего отечественного масла в течение І полугодия 2025 года закупили Молдова (20,3%), Польша (13,7%) и Литва (12%).

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС. В июне 2025 года было экспортировано 12,38 тыс тонн молочных продуктов на сумму 45,63 млн долл. Относительно мая натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.

В то время, как импорт молочных продуктов в июне снизился: Украина импортировала 4,46 тыс. т на сумму 24,03 млн долл. Относительно мая 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 12%, а относительно июня 2024 года увеличились на 6,6%, уточнили в ассоциации.

До этого Украина наращивала экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. Тогда Украина и ЕС еще искали решение, которое бы обеспечило непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года

Также ранее ЭП писала о том, что после прорыва на рынок ЕС украинская молочная отрасль оказалась в ловушке новых квот и пошлин. Внутренний рынок не способен поглотить избыток. Более подробно об этом читайте в статье "Лавочку прикрыли: как ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции".

Между тем в Украине за последний месяц подешевели только молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, творог и сыр Сулугуни, тогда как остальные товары подорожали.