Україна скоротила імпорт молочних продуктів

У червні 2025 року Україна імпортувала 4,46 тис. т молочних продуктів на суму 24,03 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%, уточнили у асоціації.

"В січні-червні 2025 року Україна імпортувала 30,07 тис. т (+10%) молочних продуктів на суму 152,66 млн дол. (+16%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%)", – говориться у повідомленні.

Збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів в Україні ускладнює реалізацію продукції вітчизняних сироварів на внутрішньому ринку та давить на ціни на молоко-сировину, говориться у повідомленні.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, стабілізувати ціни на молоко-сировину може обмеження імпорту польських сирів в Україну та збільшення кешбеку на 30% для покупців сирів вітчизняного виробництва.

"Однак, реалізація даних заходів малоймовірна через позицію Мінекономіки та небажання погіршувати відносини з Польщею, яка вважається стратегічним партнером України в оборонній сфері", – додає він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари. Тоді Україна та ЄС ще шукали рішення, яке б забезпечило безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року

Також раніше ЕП писала про те, що після прориву на ринок ЄС українська молочна галузь опинилася в пастці нових квот і мит. Внутрішній ринок не здатен поглинути надлишок. Більш детально про це читайте у статті "Лавочку прикрили: як ЄС зруйнував експорт української молочної продукції".

Тим часом в Україні за останній місяць подешевшали лише молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта товарів подорожчали.