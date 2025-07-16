Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна скоротила імпорт молочних продуктів

Андрій Муравський — 16 липня, 13:01
Україна скоротила імпорт молочних продуктів
Getty Images

У червні 2025 року Україна імпортувала 4,46 тис. т молочних продуктів на суму 24,03 млн дол.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%, уточнили у асоціації.

"В січні-червні 2025 року Україна імпортувала 30,07 тис. т (+10%) молочних продуктів на суму 152,66 млн дол. (+16%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%)", – говориться у повідомленні.

Збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів в Україні ускладнює реалізацію продукції вітчизняних сироварів на внутрішньому ринку та давить на ціни на молоко-сировину, говориться у повідомленні.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, стабілізувати ціни на молоко-сировину може обмеження імпорту польських сирів в Україну та збільшення кешбеку на 30% для покупців сирів вітчизняного виробництва.

"Однак, реалізація даних заходів малоймовірна через позицію Мінекономіки та небажання погіршувати відносини з Польщею, яка вважається стратегічним партнером України в оборонній сфері", – додає він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари. Тоді Україна та ЄС ще шукали рішення, яке б забезпечило безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року

Також раніше ЕП писала про те, що після прориву на ринок ЄС українська молочна галузь опинилася в пастці нових квот і мит. Внутрішній ринок не здатен поглинути надлишок. Більш детально про це читайте у статті "Лавочку прикрили: як ЄС зруйнував експорт української молочної продукції".

Тим часом в Україні за останній місяць подешевшали лише молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта товарів подорожчали.

молоко імпорт

імпорт

Україна скоротила імпорт молочних продуктів
За пів року Україна імпортувала товарів вдвічі більше, ніж експортувала
Чи встигне Україна закачати газ у сховища

Останні новини