Новини 30 березня: "Великий податковий закон", залізниця між Україною та Болгарією

Про що говорили сьогодні?

Про енергетику. Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 30 березня тимчасово залишались без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про "Великий податковий закон". Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.

Про залізницю між Україною та Болгарією. Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.

Про облікову ставку. Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України очікують збереження облікової ставки на рівні 15% до кінця 2026 року, а один член КМП не виключає посилення процентної політики.

Про резервний фонд держбюджету. За неповні 3 місяці 2026 року Кабінет міністрів витратив близько 78% коштів, передбачених у резервному фонді держбюджету.

Ексклюзиви ЕП.

Україна (знову) на межі фінансової катастрофи. Чи закінчаться гроші в бюджеті?

Через два місяці в уряду можуть виникнути проблеми з фінансуванням військових та цивільних видатків через проблеми з виділенням кредиту від ЄС та політичну кризу. Як влада планує уникнути фінансової катастрофи?

Фермери працюють у мінус, а молоко в магазині не дешевшає. Хто забирає різницю?

Ціна на фермерське молоко в Україні суттєво впала, але на полицях магазинів молочна продукція не дешевшає. Хто забирає різницю між фермою, заводом та супермаркетом і чому останні про це не говорять?