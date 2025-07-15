У червні Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС через скасування Єврокомісією автономних торговельних заходів, що спричинило невизначеність щодо мит і квот.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%", – говориться у повідомленні.

"Експортна виручка скоротилася на 10% відносно травня, але виросла на 81% відносно червня 2024 року. В січні-червні 2025 року Україна експортувала 70,75 тис тонн (+17%) молочних продуктів на суму 224,95 млн дол. (+61%)", – повідомляє асоціація.

Головними експортними категоріями в червні були казеїн (24%), вершкове масло (23%), морозиво (18%), згущені молоко та вершки (17%).

Зменшилися обсяги поставок молока та вершків, згущених до 3,01 тис тонн (-40%), молочної сироватки до 1,14 тис тонн (-33%), масла вершкового до 1,44 тис тонн (-50%) та сирів до 1,18 тис тонн (-8%) відносно травня поточного року.

Порівняно з червнем 2024 року зменшилися натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених (-9%), молока та вершків, згущених (-23%), молочної сироватки (-42%). Виросли поставки на зовнішні ринки маслянки (+56%), масла вершкового (+144%), сирів (+50%) та морозива (+21%) відносно минулорічного періоду.

У той же час Україна дещо наростила натуральні обсяги експорту маслянки до 506 тонн (+1%), морозива до 2,24 тис тонн (+0,2%), молока та вершків, не згущених до 1,51 тис тонн (+26%) відносно травня.

"Україна різко скоротила експорт молочних продуктів в ЄС на фоні невизначеності щодо митних процедур та квот після відміни 5 червня Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України", – зазначив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

"З 2022 року АТЗ дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит. До кінця червня українські компанії утримувалися від поставок в Європу і займали вичікувальну позицію", – каже він.

Втім, ЄС та Україна переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Єврокомісія затвердила процедуру митного оформлення і збільшила для українських постачальників квоти на масло вершкове з 5 до 7 тис тонн, на сухе знежирене молоко – з 5 до 15,4 тис тонн і скасувала квоти для сухого незбираного молоко, ферментованих та кисломолочних продуктів, у тому числі для йогуртів та кефірів.

"Це посприяло відновленню Україною поставок молочних продуктів до Європи", – каже Кухалейшвілі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари. Тоді Україна та ЄС ще шукали рішення, яке б забезпечило безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року

Також раніше ЕП писала про те, що після прориву на ринок ЄС українська молочна галузь опинилася в пастці нових квот і мит. Внутрішній ринок не здатен поглинути надлишок. Більш детально про це читайте у статті "Лавочку прикрили: як ЄС зруйнував експорт української молочної продукції".

Тим часом в Україні за останній місяць подешевшали лише молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта товарів подорожчали.