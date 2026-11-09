Українська кукурудза зникла з ринку Єгипту: яка причина

У жовтні 2026 року українська кукурудза була відсутня на ринку Єгипту через логістичні складнощі в Чорному морі, але Україна змогла подвоїти поставки пшениці.

Про це пише Latifundist.com.

Єгипетські імпортери зазначили, що традиційно в жовтні та грудні до країни надходить кукурудза нового врожаю з України, однак цього року поставок не було.

Як повідомляє S&P Global, загалом Єгипет імпортував у жовтні 777,3 тис. т кукурудзи — на 35% менше, ніж у вересні, та на 42,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основним постачальником залишалася Бразилія, яка відвантажила 746,2 тис. т кукурудзи проти 1,2 млн т у вересні. Попри скорочення поставок на 37,7%, бразильське зерно забезпечило 96,1% загального імпорту кукурудзи Єгиптом у жовтні.

Поставки з Аргентини були обмеженими — до країни надійшла лише одна партія обсягом 30,6 тис. т.

Нові закупівлі кукурудзи також залишалися обмеженими через достатні запаси на внутрішньому ринку та коливання валютного курсу. Тонна кукурудзи на внутрішньому ринку Єгипту коштує приблизно на 10 доларів дешевше за імпортну.

За оцінками імпортерів, наявних складських запасів вистачає приблизно на 1,5 місяця споживання. Учасники ринку очікують подальшого уповільнення імпорту в листопаді.

Водночас Україна майже вдвічі збільшила поставки пшениці до Єгипту — до 269,1 тис. т у жовтні проти 136,9 тис. т у вересні. Українська пшениця становила 27% загального імпорту країни за місяць.

Загалом Єгипет імпортував 985,4 тис. т пшениці у жовтні — майже втричі більше, ніж у вересні. Найбільшим постачальником стала Росія, яка відвантажила 403,2 тис. т.

Нагадаємо:

У вересні повідомлялося, що Україна фактично не експортує кукурудзу: відсутність залишків і затримка нового врожаю позбавляють ринок ліквідності та блокують закупівлі.

У НБУ підрахували, що блокада українських морських портів Росією призведе до втрати 4,6 млрд дол. експортних надходжень агросектору в липні-грудні 2026 року.

В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.