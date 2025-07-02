Молочні продукти в червні продовжили дорожчати

За останній місяць в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта товарів подорожчали.

Такі дані Асоціації виробників молока (АВМ).

"За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир "Сулугуні". Ціни на інші молочні продукти споживчого кошику або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%", – зауважив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Так, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в червні 2025 року в середньому коштувало 45,65 грн/кг, що на 75 коп. (-2%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 6,48 грн (+17%) більше відносно торішнього аналогічного періоду.

А от молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштувало 63,81 грн/кг, що на 21 коп. (+0,3%) більше порівняно з травнем і на 12,29 грн/кг (+24%) більше відносно червня 2024 року.

Кефір жирністю 2,5% в плівці коштував в середньому 55,54 грн/кг, що на 37 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 7,98 грн (+17%) проти ціни торішнього червня.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштувала 191,13 грн/кг, що на 4,04 грн (+2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 51,17 грн/кг (+37%) відносно аналогічного періоду торік.

Середня ціна на йогурт питний від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 116,44 грн/кг й була вищою на 2,15 грн (+1,9%) щодо травня та на 23,24 грн (+25%) минулорічної ціни.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 584,82 грн/кг, що на 11,18 грн (+1,9%) більше відносно попереднього місяця і на 162,63 грн (+39%) дорожче ніж рік тому.

За словами Кухалейшвілі, масло дорожчає услід за високими світовими цінами на біржові товари. Зокрема, ціна на масло в ЄС в травні трималася на рівні EUR7200–7400 за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017–2018 років.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 279,80 грн/кг й була на 7,39 грн (-3%) нижче аніж середній прайс попереднього місяця, однак на 56,50 грн (+25%) перевищувала ціну червня торік.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштував 590,64 грн/кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 12,77 грн (+2%), а відносно минулого року подорожчав на 139,41 грн. (+31%).

Середня ціна на сир "Гауда" жирністю 45% від українських компаній в середньому була на рівні 593,14 грн/кг, перевищивши прайс попереднього місяця на 5,74 грн (+1%), а торішній червень - на 131,50 грн (+28%).

"Збільшення пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку досягла 47%. В перспективі ймовірно зниження цін на молоко-сировину і молочні продукти внаслідок відміни ЄС автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України, які з 2022 року дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит", – говориться у повідомленні.

"Якщо не вдасться домовитися з Єврокомісією про збільшення квот на молочну продукцію або про їх відміну та збереження безмитного режиму, тоді ймовірне скорочення Україною обсягів експорту біржових товарів, а збільшення надлишків молока-сировини та нереалізованих продуктів має давити на внутрішні ціни", – зазначили у галузевій асоціації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні середньовиважена ціна трьох ґатунків молока станом на 6 червня склала 15,75 грн/кг без ПДВ, що на 5 коп. менше, ніж місяць тому.

Наприкінці травня на українському ринку незначно знизились ціни на молочні продукти через надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін.

Раніше повідомлялося, шр в Україні через скорочення пропозиції дорожчають огірки. Повідомлялося, що ціни на тепличні огірки формуються в межах 30-50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.