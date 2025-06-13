Експорт українських молочних продуктів суттєво зріс

Україна продовжує нарощувати експорт молочних продуктів завдяки високим світовим цінам на біржові товари.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

За попередніми даними, в травні 2025 року було експортовано 14,88 тис. т молочних продуктів на суму 50,83 млн дол. Відносно квітня натуральні обсяги експорту збільшилися на 25%, а порівняно з травнем 2024 року виросли на 14%.

Експортна виручка збільшилася на 32% відносно квітня і на 48% відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 57,97 тис. т (+17%) молочних продуктів на суму 179,32 млн дол. (+57%).

"У січні-травні 2025 року Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та згущених вершків до 18,34 тис. т (+55%), маслянки до 2,25 тис. т (+41%)", – говориться у повідомленні.

Експорт вершкового масла зріс до 7,85 тис. т (+314%), сирів – до 5,74 тис. т (+23%) та морозива до 7,02 тис. т (+28%) відносно січня-травня 2024-го, повідомляє АВМ.

Відносно минулорічного періоду скоротилися обсяги експорту молока та вершків, не згущених до 7,67 тис. т (-33%), молочної сироватки до 7,92 тис. т (-17%) та казеїну до 1,14 тис. т (-61%).

Грошова виручка у січні-травні 2025 року збільшилася за експортоване молоко та згущені вершки до 46,89 млн дол. (+55%), маслянку до 3,28 млн дол. (+56%), молочну сироватку до 7,30 млн дол. (+15%), масло вершкове до 56,24 млн дол. (+368%).

За сири виручка збільшилася до 26,61 млн дол. (+31%), за морозиво – до 25,38 млн дол. (+38%) відносно минулорічного періоду.

Відносно січня-травня 2024 року виручка скоротилася за експортоване молоко та не згущені вершки до 6,07 млн дол. (-17%) та казеїн до 7,52 млн дол. (-57%).

"Україна та ЄС шукають рішення, яке забезпечить безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року", – говориться у публікації.

За словами аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, високі світові ціни на біржові товари сприяють збільшенню Україною обсягів молочного експорту. Зокрема, ціна на масло в ЄС тримається на рівні 7200–7400 євро за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017–2018 років.

"У порівнянні, сухе знежирене молоко виглядає дешевшим, проте залишається в межах середніх історичних значень. Європейські трейдери купували українську молочну продукцію в тій кількості, яка їм була потрібна, користуючись тим, що вершкове масло та сухе знежирене молоко в Україні коштують дешевше ніж в Європі.", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Україна експортувала 118 тис. тонн молочної продукції, що майже вдвічі перевищило імпортні поставки, обсяг яких сягнув 60 тис.

Також повідомлялося, що наприкінці травня на українському ринку незначно знизились ціни на молочні продукти через надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін.

До того повідомлялося, що середня ціна молока-сировини станом на 22 травня склала 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.