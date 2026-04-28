Через війну та енергетичну кризу в Україні зменшується виробництво молока

Виробники молока в Україні знаходяться під тиском зростання цін на енергоносії, низьких закупівельних цін, підвищення виробничих витрат і викликів, пов'язаних з війною та новими вимогами ЄС.

Про це заявили в Асоціації виробників молока.

За попередніми даними Держстату, у березні 2026 року господарства усіх категорій виробили 496,2 тис. т молока-сировини, що на 59,7 тис. т менше (-10,7%) відносно березня 2025 року.

У січні-березні 2026 року Україна виробила 1,31 млн т молока-сировини, що на 144,3 тис. т менше (-10%) відносно першого кварталу 2025 року і на 236,8 тис. т менше (-15%) відносно четвертого кварталу 2025 року.

У березні 2026 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 58%, а господарств населення – 42%, йдеться в аналітиці.

Враховуючи поточний євроінтеграційний курс, ще одним викликом для українського молочного сектору є зміни у Спільній аграрній політиці ЄС, зазначають аналітики. У новому бюджеті на 2028-2034 рр. європейці пропонують змінити підхід до виплати коштів.

Водночас В ЄС хочуть відмовитися від виплат на гектар чи на корову, а виплачувати вже за конкретні KPI, виконані фермерами у напрямках захисту ґрунтів, біорізноманіття та інших екологічних вимог.

Експерти підкреслюють, що нова архітектура Спільної аграрної політики вимагає від виробників молока в Україні суттєвих витрат на проведення модернізації і відповідності екологічним та фітосанітарним вимогам ЄС.

"В умовах воєнного стану , затяжної кризи на молочному ринку та цін на молоко-сировину нижче собівартості, фермери для виконання змін пов'язаних з євроінтеграцією гостро потребують державної підтримки та субсидій. Вже зараз під загрозою закриття 10−15% малих та середніх молочно товарних ферм", – наголошують аналітики.

Згідно з дослідженням, у лютому 2026 року обсяги виробництва молока-сировини наростили сільгосппідприємства у 12 областях, а саме у Рівненській (+30%), Львівській (+16%), Івано-Франківській (+15%), Тернопільській (+13%), Житомирській (+11%), Чернігівській (+8%), Вінницькій (+6%), Миколаївській (+5%), Волинській (+3%), Черкаській (+3%), Хмельницькій (+2%) та Київській областях (+0,3%).

За даними асоціації, у березні 2026 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства у наступних областях:

Полтавська область – 117,20 тис. т;

Черкаська область – 98,60 тис. т;

Чернігівська область – 76,50 тис. т;

Хмельницька область – 75,80 тис. т;

Вінницька область – 74,00 тис. т.

Нагадаємо:

