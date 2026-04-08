В Україні подешевшало масло: що буде з цінами далі

Ситуація на ринку масла залишається нестабільною після нещодавнього підвищення цін, яке не стало довгостроковою тенденцією.

Про це повідомляють експерти аналітичної платформи "Інфагро".

Йдеться, що на європейському напрямку, що відіграє важливу роль для українських експортерів, котирування протягом останніх тижнів помітно знизилися, повернувшись до значно нижчих рівнів.

Експерти пояснюють таку динаміку надлишком пропозиції на тлі активного виробництва, а також впливом суміжного ринку сухого знежиреного молока, де зберігається висока цінова кон'юнктура. У результаті складські запаси накопичуються, що додатково тисне на ціни.

Втім, за відсутності позитивних сигналів із європейського ринку, учасники галузі допускають подальше коригування цін як на експортних напрямках, так і всередині країни. Це пояснюється зростанням виробництва та накопиченням нереалізованих обсягів продукції.

За оцінками ринку, обсяги виробництва масла в Україні зріс порівняно з минулим роком, тоді як експортна активність не показує аналогічної динаміки. Додатковим стимулом для виробників залишається висока вартість сухого молока, яка частково компенсує втрати від здешевлення масла, підкреслюють експерти.

За їхніми прогнозами, найближчим часом пропозиція продукції зростатиме й надалі, що може посилити тиск на ціни та зберегти волатильність ринку.

