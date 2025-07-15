Україна витратить $100 мільйонів на ремонт портової інфраструктури

Україна залучає понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів у портах.

Про це заявив голова Адміністрації морських портів України Олександр Семірга, пише Центр транспортних стратегій.

"Ми залучаємо понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів – ремонт причалів, залізничної інфраструктури в портах, доріг, будівель та інших об'єктів, пошкоджених чи зруйнованих. Але ми інвестуємо не лише в бетон та метал. Ми вкладаємо у технології", – акцентував Семірга.

Основні зусилля АМПУ зосереджені на критичних напрямах: інфраструктура, цифровізація, міжнародна підтримка, фінансування та оновлення технічного флоту.

За словами чиновника, Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах: залучає сучасні технології, розвиває власні цифрові сервіси, вчиться у міжнародних партнерів, як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт.

Це дозволяє економити час та гроші, підкреслив Семірга під час галузевого круглого столу, присвяченого розвитку транспортної інфраструктури, який провели Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Ernst & Young (EY).

"Як приклад: більше 60% нашого флоту побудовані ще за часів СРСР, витрати на їх утримання значні, а комплектуючі та запасні частини до них виробляються у Росії. Тому ми дуже обмежені у можливостях їх ремонтувати. Отже частина програми оновлення – це створення центру дронових технологій, а також закупівля сучасного флоту, суден, лоцманських катерів та іншого обладнання для всіх українських портів", – пояснив він.

Нагадаємо:

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, заявив раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

Раніше повідомлялося, що "Адміністрація морських портів України" розпочала у морському порту Південний тестовий запуск цифрової платформи, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден.

Як зазначив у колонці ЕП заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, перші результати "єдиного вікна" вражають: За його словами, оформлення електронної перепустки тепер триває одну хвилину замість кількох тижнів, а пропуск автотранспорту скоротився з доби до 10-15 хв.

Також повідомлялося, що "Дельта-лоцман", філія АМПУ, за результатами тендеру замовила ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катер за 132,00 млн грн. Імпортна складова становить 78,00 млн грн.