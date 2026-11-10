Екскерівника Чорноморського порту засудили на десять років за хабарництво

Вищий антикорупційний суд засудив до десяти років позбавлення волі колишнього виконувача обов'язків керівника держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ідеться про колишнього виконувача обов'язків керівника порту "Чорноморськ" Ігоря Шевченка.

10 листопада 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому виконувачу обов'язків керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Його визнано винуватим "у висловленні прохання та одержанні 250 тис. доларів неправомірної вигоди".

Це кошти, які керівник держпідприємства вимагав від приватної компанії за схвалення комітетом кредиторів, серед яких було і державне підприємство, плану санації боржника – суб'єкта господарювання.

На момент вчинення злочину справа про банкрутство товариства розглядалась в одному з господарських судів, і схвалення плану санації за умови затвердження її судом дало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника, зазначає НАБУ.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд змінив запобіжний захід засудженому із застави на тримання під вартою. Суд ухвалив взяти особу під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ повідомили про підозру керівнику ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особі-посереднику про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему на держпідприємстві "Чоразморшлях", унаслідок якої державі завдано подвійних збитків.

Правоохоронці викрили спробу надати 12 млн гривень хабаря виконувачу обов'язків директора державного підприємства "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу заволодіння майном ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на понад 80 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру директору товариства, який привласнив кошти на реконструкцію причалу у порту Чорноморськ на Одещині.