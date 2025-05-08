Портовики замовили миколаївському виробнику лоцманський катер за 132 мільйони

Філія "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" (Миколаїв) 1 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катер за 132,00 млн грн. Імпортна складова становить 78,00 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2026 року виробник повинен буде поставити лоцманський катер проекту BSY 58 довжиною 17,6 м.

Судно призначене для доставки і зняття лоцманів із суден, які замовили лоцманську проводку, лоцманського супроводження на судноплавних шляхах та обстеження стану судноплавних шляхів.

Катер розрахований на трьох членів екіпажу і сім лоцманів.

Ціна еквівалентна $3,18 млн. У 2019 році "Дельта-лоцман" замовляла ТОВ "УМС Марін" інші лоцманські катери проекту ВМ22 більшою довжиною 22,1 м по 86,23-91,55 млн грн, або $3,50-3,72 млн.

На нинішньому тендері київське ТОВ "Українське морське суднобудування" Володимира Умрилова пропонувало свій катер УМС М20 проекту BM58.190 на 1% дешевше. Але його заявку відхилили через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам.

Відкриті торги провели з використанням методу оцінки пропозицій за вартістю життєвого циклу. Формула враховувала не лише ціну товару, а й мито. Утім, мита ні в кого не було.

Зареєстрована в 2017 році миколаївська "Верф "Чорноморські яхти" належить її директору Олександру Сагайдакову та Світлані Сагайдаковій.

За даними системи YouControl, до 2019 року ця фірма називалась "Чорноморська судоверф". На сайті фірми сказано, що у 1998 році Сагайдаков очолив ДП "Миколаївський державний центр малотоннажного суднобудування", яке при реорганізації отримало назву «Миколаївська малотоннажна верф" (ще пізніше – нині припинений "Судмашпром").

Фірма працює на місці "Миколаївської малотоннажної верфі".

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів, що на 4,8 млн тонн менше, ніж у відповідний період минулого року.