Станом на сьогодні рух Південним і Північним мостами частково відновлено, водночас на окремих мостах діють обмеження та тимчасові схеми руху.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

На Південному мосту із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Проїзд із правого на лівий берег залишається закритим, зауважили у КМДА.

Через Північний міст дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках.

Між тим, рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги.

Тим часом Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.

На Мосту ім. Є. О. Патона діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий та із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві після нічної атаки ворога повністю закриті для руху транспорту Північний та Південний мости, ще 2 мости працюють з обмеженнями та 2 відкриті для руху повністю.

За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва.